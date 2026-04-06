Em pleno domingo de Páscoa, sofás de grandes dimensões são ‘abandonados’ junto a ecoponto em Famalicão

No Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, a comunidade paroquial de São Julião de Calendário mobilizou cerca de 150 participantes (jovens e adultos), distribuídos por vinte e cinco compassos, que percorreram todas as ruas da localidade, anunciando Cristo Ressuscitado às famílias.

Na zona pastoral de Nossa Senhora de Fátima, três compassos saíram entre as 09h00 e as 12h30, terminando com a celebração da Eucaristia na capela local.

Já na zona de São Miguel o Anjo, cinco compassos iniciaram o seu percurso às 09h00, prolongando-se até às 13h00, com Eucaristia de encerramento na igreja.

Na área da igreja paroquial, dezassete compassos partiram igualmente às 09h00, percorrendo diversas ruas ao longo da manhã.

Da parte da tarde, pelas 17h45, teve início, no lugar da Castela, um cortejo com os participantes dos compassos que quiseram associar-se, seguindo em direção ao salão paroquial, onde foi celebrada a Eucaristia de encerramento da visita pascal.

No final, o pároco Padre Jorge Ferreira manifestou a sua satisfação pela elevada adesão das famílias que abriram as suas portas à visita pascal, apesar de reconhecer as dificuldades na organização atempada das equipas. ManSanches