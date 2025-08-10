Embaixada de Portugal recebe famalicenses da HumanitAVE em Bissau

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau recebeu, na última sexta-feira, representantes da HumanitAVE, que apresentaram um balanço provisório da 27.ª missão no setor de Bigene.

Segundo a equipa, os trabalhos têm incidido sobretudo nas áreas da saúde e da educação, com destaque para a formação de profissionais guineenses. O objetivo é reforçar competências locais e criar parcerias duradouras com autoridades e unidades de saúde da região.

Esta ação integra o programa “SAÚDE que NOS JUNTA”, financiado por Portugal através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que procura melhorar o acesso a cuidados essenciais e fortalecer os sistemas de saúde nos países parceiros.