Embaixada de Portugal recebe famalicenses da HumanitAVE em Bissau

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau recebeu, na última sexta-feira, representantes da HumanitAVE, que apresentaram um balanço provisório da 27.ª missão no setor de Bigene.

Segundo a equipa, os trabalhos têm incidido sobretudo nas áreas da saúde e da educação, com destaque para a formação de profissionais guineenses. O objetivo é reforçar competências locais e criar parcerias duradouras com autoridades e unidades de saúde da região.

Esta ação integra o programa “SAÚDE que NOS JUNTA”, financiado por Portugal através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que procura melhorar o acesso a cuidados essenciais e fortalecer os sistemas de saúde nos países parceiros.

Estudo: Portugueses dizem-se preocupados com o ambiente mas muitos nem o lixo separam

Um estudo do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE mostra que 96% dos portugueses com mais de 45 anos dizem preocupar-se com o ambiente, mas muitos admitem não adotar comportamentos sustentáveis de forma consistente.

A maioria limita-se a ações como separar o lixo, poupar água ou reutilizar sacos, práticas que, na semana anterior ao inquérito, não foram cumpridas por cerca de 40% dos participantes.

Entre os principais obstáculos apontados estão dificuldades económicas, falta de transportes públicos eficientes, ausência de políticas eficazes e custos associados. Para muitos, cabe ao Estado e às empresas liderar a mudança, tornando as soluções mais acessíveis.

As investigadoras Sandra Godinho e Margarida Garrido defendem mais campanhas de sensibilização dirigidas a esta faixa etária, com exemplos práticos e de baixo custo, sublinhando que este grupo, pela sua dimensão e influência, pode ter um papel decisivo na transformação ambiental.

Iniciativa Liberal apresenta lista jovem em Famalicão liderada por Miguel Fidalgo

A Iniciativa Liberal (IL) de Vila Nova de Famalicão vai às próximas eleições autárquicas com uma lista à Assembleia Municipal liderada por Miguel Fidalgo, de 21 anos, coordenador da Juventude da IL local.

O objetivo da candidatura é trazer novas ideias e atrair talento para o concelho, invertendo a saída de jovens para o estrangeiro. Miguel Fidalgo defende menos burocracia, mais inovação e oportunidades, sublinhando que “a política local não pode ser um clube fechado de sempre os mesmos”.

A IL quer apostar em políticas que valorizem o mérito, a liberdade económica e a responsabilidade individual, para tornar Famalicão mais competitivo e atrativo para as novas gerações.

Famalicão: Depois de protestos da população, já há passadeira na variante em Ribeirão

Após protestos da população, que chegou a colocar faixas a exigir mais segurança, foi instalada uma passadeira junto a uma das rotundas da nova variante à N14, em Ribeirão.

O local, situado na Rua de São João, entre a Continental e a Fábrica de Chocolate Casa Grande, não tinha inicialmente travessia pedonal prevista. A Junta de Freguesia de Ribeirão afirma ter alertado o Município e a Infraestruturas de Portugal para a situação, sem resposta imediata.

Perante o silêncio, a população avançou com ações de protesto. A reivindicação acabou por ser atendida e a passadeira já se encontra concluída, garantindo maior segurança a quem circula naquela zona.

Famalicão: Garagem destruída por incêndio

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses foram alertados, ao final da tarde deste sábado, para um incêndio na garagem de uma habitação, na freguesia de Antas, em Famalicão.

O alerta chegou às 19h20 para uma moradia na Rua da Fonte.

Segundo fonte do socorro, as chamas ficaram confinadas à garagem e provocaram diversos danos materiais.

Não há registo de feridos.

CROA Famalicão lança campanha: “O amor não tira férias”, não abandone os animais

O Centro de Recolha Animal de Famalicão (CROA) lançou, nesta sexta-feira, uma campanha de sensibilização contra o abandono de animais de estimação, especialmente durante os períodos de férias. Esta iniciativa surge numa altura em que se regista um aumento significativo do abandono, devido às viagens e ao maior tempo fora de casa.

A campanha pretende alertar a população para a responsabilidade de cuidar dos animais durante todo o ano, e reforça que o abandono é uma prática cruel e ilegal. O CROA apela a que todos planeiem as férias com os seus animais em mente ou procurem alternativas responsáveis.

Número de portugueses a ganhar mais de 3 mil euros por mês duplicou

O número de pessoas em Portugal que ganham mais de 3 mil euros líquidos por mês duplicou nos últimos dois anos, passando de 51.800 para 98.300, segundo dados do INE divulgados pela Randstad. É o valor mais alto de sempre neste nível salarial, mas representa apenas 2% dos trabalhadores por conta de outrem.

O estudo indica que este aumento é um sinal positivo, mas também mostra desigualdades. “Executivos e diretores” recebem, em média, 63% mais do que a média nacional, enquanto “trabalhadores não qualificados” e “agricultores” ganham 37% e 27% menos, respetivamente.

No segundo trimestre de 2025, o salário líquido médio em Portugal foi de 1.264 euros, mais 1,1% do que no mesmo período de 2024. As Forças Armadas lideraram os aumentos, com +13,2% no trimestre e +18,9% no ano. Já “trabalhadores dos serviços pessoais e vendedores” e “trabalhadores da indústria e construção” tiveram uma ligeira quebra de 0,6%.

Nos últimos dez anos, as maiores subidas salariais foram nas Forças Armadas (+71,6%), Operadores de máquinas (+67,9%) e Trabalhadores não qualificados (+66,6%).