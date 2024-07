Governo acaba com cabaz social e passa a entregar cartão carregado com dinheiro aos mais desfavorecidos

O Governo decidiu substituir o antigo Cabaz Alimentar por um novo Cartão Social, destinado a apoiar 120 mil pessoas. Esta medida visa dar mais liberdade e dignidade às famílias necessitadas.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) informou que o Cartão Social será carregado com o valor do apoio, conforme definido numa portaria de 9 de julho. Cada responsável familiar receberá 50,95 euros, acrescidos de 35,67 euros por cada membro adicional da família, incluindo crianças.

A distribuição do Cartão Social começará no último trimestre do ano. O objetivo é permitir que as famílias escolham os alimentos que preferem, reduzindo assim a estigmatização social.

Os beneficiários poderão usar o Cartão Social na rede de estabelecimentos comerciais aderentes em todo o território continental. A seleção dos beneficiários será feita pelas instituições locais que apoiam os mais carenciados, seguindo a lógica de subsidiariedade do Governo.