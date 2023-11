Emprego: Quer ser Pai Natal? Ganha (em média) 130 euros por serviço

“Famalicão com rodas” – I Encontro Concelhio de Grupos de Capacitação e Autorrepresentação

O evento vai acontecer no dia 4 de dezembro, pelas 9h30, na Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, organizado em parceria pela Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência (AFPAD), a ACIP – Ave Cooperativa Intervenção Psico-social CRL, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) – Complexo V. N. Famalicão, o Centro Social da Paróquia de Landim, o Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro e a Associação Teatro Construção (ATC).

Neste primeiro encontro vão participar pessoas com deficiência e incapacidade, familiares, profissionais das organizações sociais e educativas, bem como oradores com conhecimento e experiência na área dos direitos, capacitação e autorrepresentação.

A comunidade local pode juntar-se a esta iniciativa, onde a inscrição é gratuita, mas obrigatória.

Os interessados podem fazer a inscrição aqui ou através do QR Code disponível no cartaz do evento.