Empresa de Braga oferece duas tardes de sexta-feira por mês e dia de aniversário aos colaboradores

A F3M, uma empresa tecnológica com sede em Braga, está a dar destaque ao bem-estar e satisfação dos seus colaboradores com uma nova medida. Além do modelo híbrido de trabalho e da flexibilidade de horários de entrada e saída, a empresa oferece agora duas tardes de sexta-feira por mês à escolha de cada um dos seus mais de 100 colaboradores.

Com esta redução no horário de trabalho, a empresa está a reforçar um vasto conjunto de benefícios que já oferece aos seus colaboradores, como a semana de trabalho de quatro dias. A pandemia da Covid-19 levou a que o modelo tradicional de trabalho deixasse de fazer sentido, e a empresa adaptou-se a novos padrões, tais como o trabalho remoto e o modelo híbrido.

Segundo o CEO da F3M, Pedro Fraga, esta evolução foi natural e teve em conta as expectativas, necessidades e bem-estar dos colaboradores. A empresa já oferece outras regalias aos seus mais de 100 colaboradores, tais como um day-off no aniversário, programas de apoio em saúde, bem-estar e parentalidade, formação profissional, entre outras.

A F3M está a dar o exemplo ao colocar o bem-estar e satisfação dos colaboradores em primeiro lugar, o que, por sua vez, leva a uma maior produtividade e eficiência. É importante que outras empresas sigam este exemplo e coloquem os colaboradores em primeiro lugar, garantindo assim um ambiente de trabalho saudável e produtivo para todos.

Fonte: Braga TV