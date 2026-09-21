A Gabriel Couto, de Vila Nova de Famalicão, integra o consórcio responsável pela construção e manutenção do troço da Linha de Alta Velocidade entre o Porto e Oiã.

Os primeiros trabalhos no terreno estão previstos para o final de setembro, com o arranque pela zona de Aveiro. Numa fase inicial serão montados os estaleiros e, em outubro, deverão avançar as primeiras escavações, desmatação e terraplanagens.

A empreitada está a cargo da AVAN, que reúne sete empresas, entre as quais a Gabriel Couto e a também bracarense Casais. O projeto deverá permitir reduzir em cerca de 15 a 20 minutos a viagem entre Aveiro e o Porto.