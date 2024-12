Empresa famalicense “Feel The Future” responsável pela “Fábrica dos Sonhos” em S. João da Madeira

Está montada uma caça ao homem em Vila Nova de Famalicão, na sequência de desacatos ocorridos num bar em Calendário.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte policial, um grupo de quatro homens que saiu do bar sem pagar está a ser procurado, depois de se ter envolvido numa discussão com o segurança do espaço, localizado na Rua Caniço da Mata. Na origem da confusão terá estado o facto do grupo querer abandonar o local sem pagar.

A mesma publicação avança ainda que um dos homens fez disparos de uma arma de fogo que tinha guardada na mala do carro utilizado para a fuga.

Com base nestes acontecimentos, a PSP reforçou o policiamento nas imediações do bar e em toda a cidade.