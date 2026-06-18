Empresa famalicense obrigada a devolver mais de 112 mil euros aos trabalhadores

Uma empresa de refeições congeladas com sede na freguesia de Seide S.Paio, em Famalicão, foi obrigada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a pagar 112.389,13 euros a 97 trabalhadores, referentes a subsídios de trabalho noturno em falta.
A situação foi detetada após uma denúncia apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte (Stianor/CGTP-IN). Segundo o sindicato, cada trabalhador irá receber, em média, mais de 1.150 euros.
Em reação ao caso, o Stianor sublinha que a reposição destes valores demonstra a importância da intervenção sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores.