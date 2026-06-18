Concelho, Sociedade

Empresa famalicense obrigada a devolver mais de 112 mil euros aos trabalhadores

Uma empresa de refeições congeladas com sede na freguesia de Seide S.Paio, em Famalicão, foi obrigada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a pagar 112.389,13 euros a 97 trabalhadores, referentes a subsídios de trabalho noturno em falta.

A situação foi detetada após uma denúncia apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte (Stianor/CGTP-IN). Segundo o sindicato, cada trabalhador irá receber, em média, mais de 1.150 euros.

Em reação ao caso, o Stianor sublinha que a reposição destes valores demonstra a importância da intervenção sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores.

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Dono da LEICA anuncia transferência de serviços da Alemanha para Famalicão

O Grupo Leica Camera AG vai reforçar a sua presença em Portugal e transferir mais serviços da sua operação na Alemanha para a unidade de Vila Nova de Famalicão, onde já trabalha cerca de 700 pessoas em produção e desenvolvimento.

A garantia foi deixada ao Dinheiro Vivo por Andreas Kaufmann, chairman da marca alemã de ótica de precisão, que destacou que a empresa “vai crescer em Portugal nos próximos anos”, o que se traduzirá em mais postos de trabalho.

Atualmente, cerca de 90% da pré-produção da Leica já é feita em Portugal, sobretudo no Norte do país, com Famalicão a assumir um papel central. A empresa considera ainda transferir mais funções de suporte e serviços, beneficiando dos custos laborais mais baixos e da estabilidade da mão de obra local.

Segundo Kaufmann, o objetivo não é alterar a produção principal, mas sim reforçar áreas como serviços e atendimento ao cliente, que já estão parcialmente concentrados em Portugal.

A estratégia confirma a crescente importância de Vila Nova de Famalicão como polo industrial e tecnológico dentro da rede global da Leica.

Governo volta a mexer no imposto dos combustíveis e ‘abranda’ descida prevista para segunda-feira

O Governo vai reduzir na próxima semana o desconto no ISP aplicado aos combustíveis.

A descida será de 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e de 1 cêntimo na gasolina. A medida ajusta o apoio fiscal à previsão de queda dos preços no mercado internacional.

Apesar disso, espera-se uma descida no preço final dos combustíveis, com o gasóleo a baixar cerca de 11 cêntimos por litro e a gasolina cerca de 5 cêntimos.

Famalicão: Covense e Cajada na final da Taça de veteranos

Na noite desta sexta-feira começou a ser jogada a Final Four da Taça da AFSA. Na primeira semifinal, o Covense eliminou a Outeirense, por expressivos 5-0, e na outra partida a Cajada superou, 4-2, o Pedome.

Na tarde deste sábado, sempre no Pavilhão Municipal, jogam-se as semifinais seniores: Covense – Arpo, às 16 horas, e Outeirense-Cajada, às 18 horas.

As finais disputam-se na tarde deste domingo, a partir das 16 horas, com transmissão vídeo na Cidade Hoje.

Famalicão: Dois feridos em despiste com capotemento na N206 em Brufe

Duas pessoas ficaram feridas, ao início da manhã deste sábado, depois do despiste de uma viatura, seguido de capotamento, na freguesia de Brufe, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 06h30, na Avenida Dom Afonso III.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses. As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Imagem: Os Monhacas

Famalicão: Covense e Cajada na final da Taça de veteranos

Na noite desta sexta-feira começou a ser jogada a Final Four da Taça da AFSA. Na primeira semifinal, o Covense eliminou a Outeirense, por expressivos 5-0, e na outra partida a Cajada superou, 4-2, o Pedome.

Na tarde deste sábado, sempre no Pavilhão Municipal, jogam-se as semifinais seniores: Covense – Arpo, às 16 horas, e Outeirense-Cajada, às 18 horas.

As finais disputam-se na tarde deste domingo, a partir das 16 horas, com transmissão vídeo na Cidade Hoje.

É inaugurado dia 9 de julho o novo Parque de S.Miguel-o-Anjo

O novo Parque de S. Miguel-o-Anjo, na freguesia de Calendário, em Famalicão, é inaugurado no próximo dia 9 de julho, data em que se assinala o Dia da Cidade.

O espaço resulta de uma intervenção de valorização promovida pela Câmara Municipal de Famalicão, num investimento superior a 300 mil euros, com apoio do programa NORTE 2030.

Com forte valor histórico, natural e paisagístico, o parque conta com percursos pedonais, miradouros, passadiços em ferro e zonas de lazer, proporcionando novas condições para a visitação e para a prática de atividades ao ar livre.

Classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1990, o Monte de S. Miguel-o-Anjo passa assim a estar acessível à população, reforçando a oferta de espaços verdes e de contacto com a natureza no concelho.