Empresária de Famalicão foi presa por engano e agora exige uma indemnização

Uma empresária de Vila Nova de Famalicão processou o Estado e exige uma indemnização de 15.500 euros, após ter estado detida durante mais de 28 horas por alegado engano das autoridades.

De acordo com a ação apresentada no Tribunal Administrativo de Braga, a mulher foi alvo de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria Europeia no âmbito de uma investigação por suspeitas de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais.

A detenção ocorreu a 2 de julho de 2024. A empresária permaneceu nas instalações da GNR até ser ouvida por procuradores europeus delegados. Durante o interrogatório, os magistrados escutaram uma gravação áudio e concluíram que a voz presente na chamada não correspondia à da detida.

Após perceberem o erro, os procuradores pediram desculpa à empresária e ordenaram a sua libertação imediata.

Na ação judicial, Vera Amaral defende que esteve privada da liberdade “injustificadamente” durante 28 horas e 20 minutos e pede agora uma compensação pelos danos sofridos.