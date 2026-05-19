Concelho, Sociedade

Empresária de Famalicão foi presa por engano e agora exige uma indemnização

Uma empresária de Vila Nova de Famalicão processou o Estado e exige uma indemnização de 15.500 euros, após ter estado detida durante mais de 28 horas por alegado engano das autoridades.

De acordo com a ação apresentada no Tribunal Administrativo de Braga, a mulher foi alvo de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria Europeia no âmbito de uma investigação por suspeitas de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais.

A detenção ocorreu a 2 de julho de 2024. A empresária permaneceu nas instalações da GNR até ser ouvida por procuradores europeus delegados. Durante o interrogatório, os magistrados escutaram uma gravação áudio e concluíram que a voz presente na chamada não correspondia à da detida.

Após perceberem o erro, os procuradores pediram desculpa à empresária e ordenaram a sua libertação imediata.

Na ação judicial, Vera Amaral defende que esteve privada da liberdade “injustificadamente” durante 28 horas e 20 minutos e pede agora uma compensação pelos danos sofridos.

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Famalicão: Bombeiro e morador feridos em fogo que destruiu apartamento

Um morador e um bombeiro sofreram ferimentos, na sequência de um incêndio que deflagrou no 1º andar de um apartamento, localizado na Avenida Centenário da República, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

As circunstâncias em que se deu o incêndio ainda não foram reveladas, no entanto, dada a intensidade das chamas, houve necessidade de uma atuação musculada por parte dos bombeiros.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses. As primeiras informações dão conta de um morador ferido devido à inalação de fumo, e um bombeiro que sofreu ferimentos sem gravidade num braço.

Do edifício foram retirados cinco animais pela equipa de resgate do CROA – Famalicão.

A Proteção Civil de Famalicão foi também acionada para dar apoio aos moradores.

Famalicão: Novo parque de estacionamento vai nascer junto ao Centro de Saúde de Famalicão

A Câmara Municipal vai avançar com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Avenida 25 de abril, dando resposta a um problema há muito apontado pelos utentes do Centro de Saúde. A abertura do concurso público para a concretização da obra vai estar em discussão, esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal.

O novo parque subterrâneo, orçado em 2,6 milhões de euros mais IVA, tem um prazo de execução de 9 meses e inclui a reabilitação do espaço exterior do Centro de Saúde de Famalicão.

A empreitada deverá criar 80 novos lugares de estacionamento público tarifado, 48 lugares no novo parque subterrâneo e mais 30 lugares que resultam da reabilitação do espaço exterior da unidade de saúde.

Recorde-se que o Centro de Saúde de Famalicão está a ser requalificado, num investimento de 2,8 milhões de euros, com financiamento do PRR. O edifício acolhe três Unidades de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados Continuados D. Maria II.

Famalicão: Homem de 64 anos detido por estar a conduzir alcoolizado

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A PSP deteve hoje, em Vila Nova de Famalicão, um homem de 64 anos por condução sob o efeito do álcool.

Segundo a autoridade, o condutor foi intercetado a conduzir um veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,23 g/l no sangue, valor superior ao permitido por lei.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem detido aos 66 anos com 34 doses de droga

A PSP deteve, esta segunda-feira, dia 18 de maio, um homem de 66 anos por suspeitas de tráfico de estupefacientes, em Vila Nova de Famalicão.

A detenção aconteceu no âmbito de uma ação de vigilância e combate ao tráfico de droga. O suspeito foi intercetado na posse de cocaína suficiente para cerca de 25 doses e heroína para aproximadamente 9 doses, substâncias que foram apreendidas pelas autoridades.

O detido será agora presente no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Conferência “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais” acontece a 28 de maio

A próxima sessão do Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo Município de Famalicão, vai incidir sobre a temática “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais”. A iniciativa acontece no dia 28 de maio, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária D. Sancho I.

A iniciativa vai contar com a presença de Fábia Pinheiro, da associação União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR Braga), e tem como objetivo sensibilizar para a prevenção dos maus-tratos e todas as formas de violência que afetam crianças e jovens, com destaque para o papel da família, da escola e da sociedade na construção de relações saudáveis.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser feita através do portal do Famalicão Educativo.

O VIII Ciclo de Conferências em Educação é promovido pelo Município de Famalicão em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: 15.º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada a 14 de junho

A 15ª edição do Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada no dia 14 de junho e inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 6 quilómetros. Ao contrário dos últimos anos, a prova não integra a programação desportiva das festas antoninas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita online, através de www.famalicaodesportivo.pt e www.aabraga.pt ou de forma presencial na secretaria dos Complexos de Piscinas Municipais a partir desta quinta-feira, dia 21 de maio.

O tiro de partida será dado às 10h00 na rua Padre Benjamim Salgado, junto ao Parque da Juventude de Famalicão, local onde a prova vai também terminar.

A entrega de dorsais será feita no dia anterior à competição, no secretariado que estará a funcionar no Parque da Juventude, entre as 15h00 e as 18h00 e também no dia da prova, entre as 08h00 e as 09h00.

O 15º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado é organizada pelo Município em colaboração com a Associação de Atletismo de Braga e o regulamento pode ser consultado aqui.