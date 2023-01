Empresário com lojas em Famalicão oferece viagens a Marrocos aos funcionários

Uma comitiva da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, liderada pela diretora nacional, Cristina Perdigão, esteve esta terça-feira, 17 de janeiro, em Famalicão. Durante a manhã e após a receção nos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, seguiu-se uma reunião de trabalho tendo em vista fazer um ponto de situação local e nacional do programa e das prioridades europeias, bem como partilhar as oportunidades do programa na área da educação e formação. Os vereadores da Educação e da Juventude, respetivamente, Augusto Lima e Luísa Azevedo, também estiveram nesta reunião de trabalho.

Esta visita teve, também, como objetivo conhecer as melhores práticas das escolas do concelho nestes projetos europeus, bem como capacitar professores e membros dos estabelecimentos de ensino para a utilização deste programa comunitário nos seus âmbitos de atuação.

As Secundárias Camilo Castelo Branco e D. Sancho I serviram de amostra do trabalho que as escolas do concelho já realizam na dinamização do Programa Erasmus+, enquanto que a Casa do Território, no Parque da Devesa, acolheu uma sessão de informação e capacitação, com participantes de todos os agrupamentos de escolas. Durante a sessão foram apresentadas as principais novidades e prioridades para este ano, nomeado de ‘Ano Europeu das Competências’ pela Comissão Europeia, com foco no ensino profissional e na educação de adultos enquanto áreas fulcrais para estratégias futuras.

No ano letivo em curso, 2022/2023, foram implementados 52 projetos no âmbito do programa Erasmus+ por escolas famalicenses – públicas e de ensino profissional -, que envolveram 5561 alunos, essencialmente do 3.º ciclo e do ensino secundário, e 605 docentes em ações de mobilidade e ações realizadas nos próprios estabelecimentos de ensino, bem como candidaturas e participação em projetos de âmbito europeu.