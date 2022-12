Empresário têxtil do Minho dá “extra” de 250 euros a todos os seus profissionais

A família da jovem de 15 anos que, esta terça-feira, foi atropelada numa das passadeiras ao lado da Escola D.Sancho I, no centro de Vila Nova de Famalicão, procura por informações que possam levar até ao condutor do carro envolvido na situação.

Contactada pela Cidade Hoje, um familiar da adolescente contou que o indivíduo terá deixado um número de telemóvel que, afinal, não funciona. O condutor acabou por abandonar o local antes da chegada as autoridades, motivo pelo qual não houve nenhum levantamento de dados identificativos do homem, como o nome, matrícula da viatura, entre outros.

As únicas informações são que o carro em questão é um Mercedes, modelo 190, de cor vermelha. Se avistou o acidente ou tem alguma informação relevante, entre em contacto de imediato com as autoridades ou com a família da jovem (912 811 606).