O aumento do preço do gasóleo está a retirar uma fatia maior ao rendimento das famílias. Para quem consome 60 litros por mês, a despesa ronda agora os 128 euros. Há um ano, o mesmo abastecimento ficava abaixo dos 94 euros.

A subida tem impacto direto no orçamento dos trabalhadores. Com um salário líquido médio de 1.348 euros, um português gasta atualmente cerca de 9,5% do rendimento mensal em gasóleo. Há um ano, essa percentagem era de 7,2%.

Em Espanha, o peso do combustível no salário também aumentou, mas mantém-se abaixo do registado em Portugal: passou de 5,2% para 6,6%.