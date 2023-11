Encontrado famalicense que estava desaparecido desde sexta-feira

Na terceira jornada do Nacional da 1ª divisão Norte de bilhar de 3 tabelas, o FAC jogou em Coimbra, contra o Clube Norton de Matos.

Com vitórias de Rui Gomes e Artur Figueiredo ficou assegurado o empate que mantém a equipa dentro dos objetivos da época. Alinharam, também, Carlos Veloso e Manuel Figueiredo. Na próxima jornada, o Famalicense desloca-se ao Estádio do Dragão para defrontar a jovem equipa do Dragon Force.

A equipa B recebe, esta quinta-feira, às 21h30 horas, na Estação Rodoviária, o Leixões SC/EC.

A nível individual, no Estádio do Mar, em Leixões, Artur Figueiredo disputou a fase intermédia da fase final do 1º Open Individual com adversários do Real de Massamá e do Sporting CP; venceu o primeiro jogo, mas não foi o bastante para garantir a presença na final.