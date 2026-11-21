Um homem de 39 anos acabou algemado, este sábado, depois de ser encontrado nu no mar, na praia das Caxinas, em Vila do Conde. A informação é do Jornal de Notícias (JN).

Pelas 13h20, quando o dia era marcado por chuva, vento e frio, foi dado o alerta que levou a Polícia Marítima e a PSP ao areal.

Fonte policial explicou ao JN que o homem permanecia dentro de água e parecia estar psicologicamente desorientado. Os agentes da Polícia Marítima seguiram a situação e tentaram conduzi-lo a assistência médica.

No decorrer da operação, o homem começou a correr na direção da Avenida Infante Dom Henrique. Com a ajuda da PSP, foi intercetado e algemado.

Os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde transportaram-no depois para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, sob acompanhamento da Polícia Marítima.