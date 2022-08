Enea Mihaj é reforço do F.C.Famalicão

Puma Rodríguez é reforço do F.C.Famalicão

José Luís Rodríguez, conhecido como Puma Rodríguez, é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O extremo de 24 anos, chega do Alavés.

Puma Rodríguez é internacional pelo Panamá, tendo estado presente no Mundial 2018, disputou na Rússia e onde disputou os três jogos da fase de grupos, frente às seleções de Inglaterra, Bélgica e Tunísia. Participou ainda em duas edições da Gold Cup, competição em que apontou dois golos em cinco jogos.

Nas duas últimas épocas, Puma Rodríguez jogou por empréstimo do Alavés nas formações do Lugo e do Sporting de Gijón, tendo atuado em 65 partidas e apontado oito golos e efetuado três assistências.