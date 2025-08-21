Ensino: Alunos vão ter menos dias de férias no Natal

As férias de Natal nas escolas públicas vão começar um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e terminam também mais cedo, a 2 de janeiro de 2026.

A alteração foi publicada esta quinta-feira em Diário da República e aplica-se aos alunos do pré-escolar ao secundário, bem como ao ensino particular e cooperativo de educação especial.

Na prática, os estudantes terão o mesmo número de dias de aulas, já que o regresso será a uma sexta-feira em vez de na segunda-feira seguinte, como estava inicialmente previsto.