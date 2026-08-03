As instituições de ensino superior de Vila Nova de Famalicão já abriram as candidaturas para o ano letivo 2026/2027. No total, estão disponíveis mais de 900 vagas, repartidas por 13 licenciaturas, sete mestrados e 21 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), com arranque das aulas previsto para setembro.

A oferta é disponibilizada pela CESPU, pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) e pela Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, com cursos em regime laboral e pós-laboral. Nesta primeira fase, as candidaturas podem ser efetuadas online, através dos sites das instituições, ou presencialmente nas respetivas secretarias.

Toda a informação sobre os cursos, planos de estudos, saídas profissionais e processo de candidatura pode ser consultada nos portais das instituições ou no Guia do Ensino Pós-Secundário e Superior 2026/2027, disponível no portal Famalicão Educativo.