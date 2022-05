Rui Pedro Silva mantém-se no comando técnico do FC Famalicão. Em entrevista exclusiva à CIDADE HOJE, que pode ver na íntegra a partir das 21 horas desta sexta-feira, Miguel Ribeiro revela que decorre uma fase de negociações «e mais uns dias anunciamos».

Rui Pedro Silva chegou ao FC Famalicão à décima sexta jornada da época passada, com a equipa no penúltimo lugar, com 11 pontos, e fechou a temporada com 39 pontos e o oitavo lugar na Primeira Liga, a segunda melhor posição de sempre do clube.

Na entrevista à CIDADE HOJE, o presidente da SAD reconhece algum «desconforto e instabilidade» nas duas últimas épocas, mas reitera «que sabemos para onde vamos», desde logo pela manutenção da equipa na principal liga nacional em «lugares de topo». O propósito de chegar à Europa (que já fugiu, por dois minutos, na Madeira) «é uma expetativa, uma ambição e objetivo», sustenta.

A continuidade de alguns jogadores que foram peças-chave, designadamente do melhor marcador, Banza, que esteve por empréstimo, «depende da vontade do jogador, embora tenhamos opção de compra».

Ao nível das infraestruturas, a SAD aguarda por novidades sobre o novo Estádio Municipal, «sendo que há um compromisso assumido pela autarquia quando foi constituída esta SAD», recorda o dirigente.

A aposta no centro de treinos mantém-se, sendo um projeto para começar durante a nova época desportiva. Miguel Ribeiro refere que após consulta e visitas a potenciais terrenos, já há um referenciado. O projeto há-de avançar em fases, «começando pelo mais necessário: relvados e estruturas de apoio».

Tudo isto e muito mais para ouvir na noite desta sexta-feira, a partir das 21 horas, no Facebook da CIDADE HOJE.