Equipa feminina do Famalicão começa defesa da Taça de Portugal em Matosinhos

A equipa feminina do FC Famalicão tem uma curta viagem a Matosinhos, para defrontar o Leixões na terceira eliminatória da Taça de Portugal. A ronda da prova rainha está marcada para o fim de semana de 9 de dezembro.

O Famalicão, vencedor da última edição da Taça, compete no principal campeonato nacional feminino, enquanto que o Leixões joga na 3.ª divisão, liderando a sua série com 10 pontos em quatro partidas. Já as famalicenses que esta época entram, pela primeira vez, na Taça, jogam na Liga BPI que não está a correr de feição. São apenas 3 pontos em seis jornadas.

Recorde-se que o projeto feminino famalicense sofreu profundas alterações na presente época. Do plantel anterior ficaram apenas duas atletas e, desde julho, o treinador Miguel Santos lidera o projeto.