Equipa feminina do Famalicão derrotada, não sai da zona do play-off

Ao final da manhã desta quarta-feira, em partida atrasada da décima jornada da Liga BPI, o FC Famalicão perdeu, 1-2, com o Racing Power. Com esta vitória, a equipa treinada pelo famalicense João Marques entra no pódio classificativo, com 36 pontos e o terceiro lugar, enquanto a formação de Rui Batista complica as contas para fugir do play-off.

Da partida, que decorreu no campo n.º 2 do Estádio Municipal, as famalicenses abriram o ativo, de grande penalidade, convertida por Andrea Mirón. O golo teve o condão de animar as famalicenses, mas as visitantes, por Vanessa Marques, não demoraram muito a empatar a partida.

Na segunda parte, o Racing Power, mais efetivo na busca de outro resultado, conseguiu o golo da reviravolta, também de grande penalidade, por Gerda Konst.

Com 19 jornadas, o Famalicão continua com 13 pontos, no décimo segundo lugar.