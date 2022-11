Equipa feminina do Famalicão entra este domingo na Taça

Realiza-se, este sábado, mais uma edição do “Out of the Closet”, feira de roupa e acessórios em segunda mão. Cerca de 30 vendedores estarão na Praça – Mercado de Famalicão, entre as 15h30 e as 19h00. Esta edição tem uma vertente solidária, com recolha de bens alimentares (enlatados, óleo alimentar, azeite, cereais, massas e arroz) para a Refood.

Dar uma nova vida às roupas de inverno que já não usamos é o principal propósito desta feira, que assenta na ideia de comprar roupa, acessórios ou calçado em segunda mão, a preços mais baixos, peças vintage que já não existem no mercado ou, tão só, por uma questão de economia circular, contribuindo para a sustentabilidade ao dar vida e uso às peças.

O “Out of the Closet” tem-se repetido ao longo do último ano na Praça – Mercado de Famalicão, numa organização dos próprios vendedores que se juntam para a venda neste mercado em segunda mão.