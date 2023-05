Equipa feminina do Famalicão vence Taça de Portugal

O RallySpirit tem partida às 14 horas de sexta-feira, 2 de junho, no Jardim da Avenida da Liberdade, em Barcelos. Com passagens por vários concelhos, esta jornada automobilística também passa por Famalicão, na tarde do dia 3, depois das 15 horas, para controlo de passagem, junto à Câmara Municipal.

A prova, que integra o exclusivo circuito dos Rally-Legends europeus, é um dos mais aguardados eventos do desporto motorizado em Portugal. Momento marcante é a exposição de todas estas lendárias máquinas»no Campo da República (Campo da Feira), em Barcelos, a partir das 18h30 de sexta-feira, na chegada da 1.ª etapa.

Depois de Famalicão, há o reagrupamento na Praça do Município de Santo Tirso, antes dos 4,69 km da PE e do posterior rumo à Foz do Rio Douro para a Sunset Party.

Esta edição volta a reunir alguns dos mais fantásticos carros que marcam a história dos ralis, em ambiente de festa, mas com espírito competitivo.

Entre os Grupo B, há preciosidades da dimensão de um Lancia Delta S4 e de um Lancia Rally 037, ambos com a famosa decoração da Martini Racing; dos Audi Quattro S1 E2; do Peugeot 205 T16; do MG Metro 6R4; do Toyota Celica Twincam Turbo ou do Porsche 911 SCRS, sem esquecer o Opel Manta 400, os dois últimos também com as famosas cores da Rothmans.

Destaque ainda para uma verdadeira montra histórica de carros de ralis míticos de todas as eras, que vão desde os Opel Ascona 400, Ford Escort MK2 RS 1800, Ford Sierra RS Cosworth ou BMW M3 dos anos 1980, passando pelos Grupo A dos anos 1990, como os Lancia Delta Integrale, Subaru Impreza 555, Ford Escort Cosworth e Mitsubishi Lancer Evo, até aos Peugeot 306 Maxi e Renault Megane Maxi ou os sonoros Kit Car como os Seat Ibiza, Fiat Punto ou Citroën Saxo, sem esquecer os impressionantes WRC, como o Toyota Corolla.

Mas não se pode perder de vista as «curiosas» participações do Trabant RS800, do Fiat 127, do belíssimo Volvo P 544 amarelo, do Datsun 1200 e dos Ford Escort MK1.