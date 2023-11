Equipa feminina do FC Famalicão confiante numa viragem do resultado

O Prémio PME Excelência, que premeia as empresas que se destacam pelo desempenho económico, abrange este ano 69 empresas de Vila Nova de Famalicão.

Os resultados foram conhecidos a 31 de outubro e reportam-se aos dados económicos de 2022. No total nacional, foram reconhecidas 3.922 empresas, representativas de vários setores de atividade, que são responsáveis por 124 999 postos de trabalho.

À semelhança dos anos anteriores, este reconhecimento às empresas resulta de uma análise do IAPMEI e do Turismo de Portugal (no caso das empresas do setor), em parceria com os bancos e as sociedades de garantia mútua.

De acordo com os responsáveis pela distinção, o Estatuto PME excelência constitui um selo de reputação que facilita o caminho às empresas no relacionamento com fornecedores, clientes, sistema financeiro e autoridades nacionais e regionais. Então, para empresas exportadoras e com ambição internacional, o estatuto PME Excelência é considerado fator de diferenciação e uma garantia da solidez e idoneidade.

No que se refere à distribuição setorial, o Comércio e a Indústria continuam a ser as atividades com maior representatividade no universo PME Excelência 2022, com 1170 (29,8%) e 988 (25,2%) empresas, respetivamente. Logo a seguir, destacam-se o setor do Turismo (15%), com 588 empresas; o dos Serviços (14%), com 548 empresas; e o setor da Construção e Imobiliário (11,3%), com 444.

Do universo das 3922 empresas distinguidas, 71,1% (2789), são empresas de pequena dimensão, 22,3% (874) são de média dimensão e as restantes 6,6% (259) representam as microempresas.

As empresas estão distribuídas por todo o país (continente e ilhas), sendo o distrito do Porto o mais representado, com 786 empresas, equivalente a 20%; o distrito de Braga ocupa a terceira posição, com 438 (20%).

Estas são as 69 empresas de Vila nova de Famalicão reconhecidas com o estatuto PME EXCELÊNCIA

A Cimenteira do Louro, S.A.

A.A.C. – Têxteis, S.A.

Acvfarmáciafradelos, Unipessoal, Lda.

Adão Ferreira Barbosa & Filhos, Lda.

Agradável & Elegante, Lda.

Alberto Jorge Moreira Fonseca, Lda.

Alumipimenta – Serralharia de Alumínios, Unipessoal, Lda.

Antúrios Araújos, Lda.

Arnometil – Decapagem e Metalização de Arnoso, Lda.

Bluerophill, Lda.

Bofitel – Indústria de Botões, Lda.

Braço d’Água, Unipessoal, Lda.

Bruma Europa, Lda.

C.I.A. – Comércio de Inox e Acessórios, Lda.

Cidif – Centro de Imagiologia Diagnóstica de Famalicão, S.A.

Comifrio – Produtos Pré-Cozinhados, S.A.

Confecções Solobo, Lda.

Construções Capela Braga, Lda.

Controlsafe – Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.

Couto & Brandão – Produtos Alimentares, Lda.

Crafil – Fios e Linhas Têxteis, Lda.

Cruz & Monteiro – Passamanarias, Unipessoal, Lda.

Dacop – Construções e Obras Públicas, S.A.

Desfechofeliz – Mediação Imobiliária, Lda.

Esferabrutal – Unipessoal, Lda.

F. Pina Ferreira, S.A.

Farmácia A. Sousa Mesquita, Unipessoal, Lda.

Farmácia do Calendário, Lda.

Farmácia Gavião, Unipessoal, Lda.

Fernandes & Fernandes, Lda.

Fiofibra – Companhia de Fibras Sintéticas, Lda.

Fluidráulica – Equipamentos Hidráulicos, Lda.

Forma 3D – Plásticos e Montagens, Lda.

Franol – Comercialização de Bananas e Ananases, Lda.

Gavim – Têxteis e Acabamentos, S.A.

Gramafam – Granitos e Mármores de Famalicão, Lda.

JLP – Passamanarias, Lda.

Joledila – Fabricação de Produtos Alimentares à Base de Carne, Lda.

Jomarfa – Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda.

Jorge Sousa & Peliteiro, Lda.

Jovigoper – Indústria Têxtil, Lda.

Malhinter – Confecções, Lda.

Marinho & Araújo, Lda.

Medium – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

Mota & Pimenta, Lda.

Olimatik – Climatização, Lda.

Pharmalicão, Lda.

Plastifa – Plásticos Técnicos, Lda.

Raúl Carvalho Azevedo & Filhos, Lda.

Rifer – Indústria Têxtil, S.A.

Ronutex – Tinturaria e Acabamentos Têxteis, Lda.

Rsteel – Fábrica de Tubos Metálicos, S.A.

Rxmshoes-Comércio e Indústria de Calçado, Lda.

Seraical – Reconversão de Materiais, Lda.

Sergil – Confecções, Lda.

Servima – Prestação de Serviços, Lda.

Sogostinhos – Indústria Alimentar, S.A.

Soponor – Soluções Logísticas, Lda.

Soprem-Norte – Comércio e Indústria de Madeiras, Lda.

Surtec – Fábrica de Máquinas para Tratamento de Superfícies, Lda.

Tarefas Coloridas, Lda.

Tiajo, Lda.

Tintutex – Tinturaria e Acabamentos Têxteis, Lda.

Tons Púrpura, S.A.

Transportes Virgílio Sá Lda.

Up Way Systems, Lda.

Winsole – Componentes para Calçado, Lda.

Xtools – Consultadoria Industrial, Lda.

Ysium, Lda.