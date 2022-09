Conheça os adversários do FC Famalicão na Taça da Liga

Realizou-se, ao final da manhã desta sexta-feira, o sorteio da Taça da Liga. O FC Famalicão, no grupo H, tem como adversários o Estoril, Tondela, Académico de Viseu e Torreense.

O FC Famalicão está isento da primeira jornada, estreando-se na competição na ronda seguinte, em casa, diante do Académico de Viseu. Na terceira jornada, joga em casa do Torreense; na quarta, recebe o Tondela e, por último, fecha no Estoril Praia.

Os clubes estão distribuídos por oito grupos, avançando os vencedores para os quartos-de-final da competição. Nesta fase, o vencedor do grupo do Famalicão irá defrontar o primeiro do grupo E, onde estão o Vitória SC, Boavista, B SAD e Vilafranquense.