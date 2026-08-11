Na tarde desta terça-feira, a equipa sub-23 do Futebol Clube de Famalicão empatou a dois golos frente ao SCU Torreense, na partida da primeira jornada da Liga Next Gen, com golos marcados na segunda parte do jogo por Jonas e Oliver Tan aos 52 e 56 minutos, respetivamente.

Num encontro disputado em casa, a formação famalicense não conseguiu segurar a vantagem e acabou por repartir os pontos com o conjunto de Torres Vedras.

O empate permite ao Famalicão arrancar a competição com um ponto, na prova que corresponde à nova designação da antiga Liga Revelação.