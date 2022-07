Equipas famalicenses agrupadas nas séries A e B da Divisão de Honra da AF Braga

O Largo de Santana, em Oliveira São Mateus, é palco para as festas a Santa Ana e São Joaquim que vão decorrer de 26 e 31 de julho

No dia 26 de julho (próxima terça-feira), data em que se assinala o Dia dos Avós, é celebrada a festa em honra dos avós de Jesus, com missa na capela de Santa Ana, às 11H00.

No fim de semana, de 29 a 31, prosseguem as festividades com várias atuações musicais e as procissões em honra de Santa Ana e São Joaquim, que decorrem às 17 horas do último dia das festividades. Neste mesmo dia, a missa solene celebra-se às 11 horas.

