Escola Básica de Vale de S. Cosme ganha biblioteca escolar

Um homem de 52 anos morreu, na manhã desta terça-feira, soterrado na sequência de um desabamento de terras numa obra em construção, na Rua Lino José Sousa Ferreira, em Famalicão, na zona do Talvai. A vítima mortal é um trabalhador das obras de um edifício em construção naquela zona da cidade e o óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado às 11h10 e após a localização da vítima, foi feito o resgate da mesma.

As duas corporações de bombeiros da cidade, Famalicenses e Famalicão, estiveram no local com várias viaturas e operacionais, juntamente com a VMER.

A PSP registou a ocorrência.