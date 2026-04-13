Escola D.Sancho I volta a receber Forças Armadas em Open Day

A empresa Bracar, localizada na freguesia de Gavião, em Famalicão, entrou em insolvência.

De acordo com os colabores, que ainda se encontram a apresentar ao serviço, a empresa não cumpriu com os prazos que estipulou para o pagamento de salários e parte do último subsídio de natal.

Os funcionários dizem-se reféns da administração da Bracar que, até ao momento, não lhes comunicou de forma oficial o encerramento.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, falar com os responsáveis da Bracar e o administrador de insolvência.