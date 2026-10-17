As refeições servidas nas escolas vão passar a dar maior destaque à fruta, aos legumes, ao peixe e às leguminosas. As novas orientações do Ministério da Educação, divulgadas no Dia Mundial da Alimentação, estabelecem também limites ao consumo de doces, carne vermelha e fritos.

De acordo com as regras, as sobremesas doces só podem ser servidas uma vez por mês. A carne vermelha fica limitada a quatro refeições mensais e as frituras a duas. Produtos como nuggets, delícias do mar, rissóis e croquetes deixam de integrar as ementas escolares.

A água será a única bebida disponível nos refeitórios e a fruta fresca passa a ser a sobremesa habitual, com três variedades disponíveis. As escolas devem ainda incluir diariamente leguminosas e hortícolas e garantir uma opção vegetariana.

O documento prevê também que os alunos tenham, pelo menos, 30 minutos para fazer a refeição, sem contar com o tempo de espera na fila. O objetivo é promover hábitos alimentares mais saudáveis e aproximar as ementas escolares da dieta mediterrânica.