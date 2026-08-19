As escolas públicas de Vila Nova de Famalicão vão contar, a partir de setembro, com um novo sistema para os pagamentos dos serviços escolares. O Cartão Escolar Pré-Pago entra em funcionamento no início do ano letivo 2026/2027.

Através deste cartão, as famílias podem carregar um saldo e utilizá-lo em diferentes serviços, como refeições, bar e papelaria, dependendo do nível de ensino. No pré-escolar, também poderá ser usado para os serviços de acolhimento e prolongamento.

Para os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, o cartão será virtual. Nos restantes níveis de ensino, ficará ligado ao cartão físico já utilizado nas escolas.

Os carregamentos podem ser feitos por Multibanco, MB WAY ou Payshop, sem custos para os utilizadores. A gestão do saldo será feita através da plataforma SIGA, onde os encarregados de educação poderão consultar os movimentos, faturas e valores disponíveis.

O novo sistema pretende facilitar os pagamentos e reduzir a necessidade de utilização de dinheiro nas escolas. A requisição antecipada das refeições mantém-se obrigatória.