Sociedade

Escolas estudam que penalizações aplicar aos alunos que usarem telemóveis

No próximo ano letivo, os alunos até ao 6.º ano ficam proibidos de usar telemóveis nas escolas. Quem não cumprir poderá enfrentar sanções disciplinares, que vão desde advertências e retenção temporária do aparelho até ao contacto com os encarregados de educação ou proibição de levar o equipamento durante um período definido.

Segundo o Conselho das Escolas, em declarações ao JN, esta infração passará a constar do regulamento interno de cada estabelecimento, ficando a aplicação das medidas ao critério da direção. O presidente do Conselho, António Castel-Branco, lembra que algumas escolas já aplicam punições semelhantes, mas alerta que a fiscalização diária poderá ser um desafio.

Vila do Conde: Correntes perigosas arrastam três jovens no mar da Azurara

Este domingo, pelas 12h00, ocorreu um salvamento na Praia da Azurara, em Vila do Conde, devido a correntes fortes num agueiro.

Três jovens, dois homens, de 25 e 26 anos, e uma mulher de 26 anos, foram resgatados por nadadores salvadores da associação Os Golfinhos.

Durante uma patrulha entre a Praia da Azurara e a Praia do Campismo, um nadador salvador da viatura 4×4 de Salvamento Diferenciado avistou os banhistas a pedir ajuda no mar. Com o apoio de nadadores do parque de campismo e da viatura 4×4 Mota, procederam ao resgate em segurança para terra.

Não foi necessário transportar os jovens ao hospital.

PS Famalicão quer apostar nos jovens: Propõe Cartão Jovem Municipal e subsídio de nascimento

O candidato do PS à Câmara Famalicão, Eduardo Oliveira, apresentou um conjunto de propostas para apoiar os jovens do concelho, com foco na educação, habitação, mobilidade, natalidade e apoio às famílias.

Entre as medidas, destaca-se o alargamento das bolsas de estudo, programas de mobilidade para quem vive em zonas isoladas e incentivo ao empreendedorismo com mentoria e incubadoras de negócios. Está ainda previsto o “Cartão Jovem Municipal”, que, segundo o candidato, “dará acesso a transportes públicos, eventos culturais, serviços de saúde, restauração, desporto e lazer, através de parcerias com a ACIF e entidades locais”, abrangendo jovens até aos 30 anos.

Eduardo Oliveira defende também mais vagas em creches, apoio a famílias cuidadoras, um subsídio de nascimento universal e campanhas de valorização da parentalidade. Na habitação, propõe “a criação de um Programa Municipal de Arrendamento Acessível, com subsídios à renda progressivos, bem como a reabilitação e construção de habitação pública, destinada preferencialmente a casais jovens e famílias monoparentais”, incluindo o aproveitamento de património municipal devoluto para custos controlados.

Na área da educação e empregabilidade, quer criar o “Clube de Competências” e projetos de apoio a currículos, entrevistas e ligação a empresas locais, bem como um espaço de saúde mental “especialmente vocacionado para os jovens, com consultas acessíveis através de psicólogos parceiros, de forma a poder potenciar e ajudar a saúde e bem-estar do pessoal jovem”.

“Os jovens precisam de oportunidades reais para se fixarem, formarem-se, criarem os seus projetos de vida e sentirem que Vila Nova de Famalicão investe neles”, afirmou. “Estas medidas resultam de uma escuta atenta às necessidades da nossa juventude. Vila Nova de Famalicão tem de estar à altura das suas ambições”, concluiu Eduardo Oliveira.

Estudo: Portugueses dizem-se preocupados com o ambiente mas muitos nem o lixo separam

Um estudo do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE mostra que 96% dos portugueses com mais de 45 anos dizem preocupar-se com o ambiente, mas muitos admitem não adotar comportamentos sustentáveis de forma consistente.

A maioria limita-se a ações como separar o lixo, poupar água ou reutilizar sacos, práticas que, na semana anterior ao inquérito, não foram cumpridas por cerca de 40% dos participantes.

Entre os principais obstáculos apontados estão dificuldades económicas, falta de transportes públicos eficientes, ausência de políticas eficazes e custos associados. Para muitos, cabe ao Estado e às empresas liderar a mudança, tornando as soluções mais acessíveis.

As investigadoras Sandra Godinho e Margarida Garrido defendem mais campanhas de sensibilização dirigidas a esta faixa etária, com exemplos práticos e de baixo custo, sublinhando que este grupo, pela sua dimensão e influência, pode ter um papel decisivo na transformação ambiental.

Embaixada de Portugal recebe famalicenses da HumanitAVE em Bissau

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau recebeu, na última sexta-feira, representantes da HumanitAVE, que apresentaram um balanço provisório da 27.ª missão no setor de Bigene.

Segundo a equipa, os trabalhos têm incidido sobretudo nas áreas da saúde e da educação, com destaque para a formação de profissionais guineenses. O objetivo é reforçar competências locais e criar parcerias duradouras com autoridades e unidades de saúde da região.

Esta ação integra o programa “SAÚDE que NOS JUNTA”, financiado por Portugal através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que procura melhorar o acesso a cuidados essenciais e fortalecer os sistemas de saúde nos países parceiros.

Número de portugueses a ganhar mais de 3 mil euros por mês duplicou

O número de pessoas em Portugal que ganham mais de 3 mil euros líquidos por mês duplicou nos últimos dois anos, passando de 51.800 para 98.300, segundo dados do INE divulgados pela Randstad. É o valor mais alto de sempre neste nível salarial, mas representa apenas 2% dos trabalhadores por conta de outrem.

O estudo indica que este aumento é um sinal positivo, mas também mostra desigualdades. “Executivos e diretores” recebem, em média, 63% mais do que a média nacional, enquanto “trabalhadores não qualificados” e “agricultores” ganham 37% e 27% menos, respetivamente.

No segundo trimestre de 2025, o salário líquido médio em Portugal foi de 1.264 euros, mais 1,1% do que no mesmo período de 2024. As Forças Armadas lideraram os aumentos, com +13,2% no trimestre e +18,9% no ano. Já “trabalhadores dos serviços pessoais e vendedores” e “trabalhadores da indústria e construção” tiveram uma ligeira quebra de 0,6%.

Nos últimos dez anos, as maiores subidas salariais foram nas Forças Armadas (+71,6%), Operadores de máquinas (+67,9%) e Trabalhadores não qualificados (+66,6%).

Famalicão: PAN reage a vídeo de lixo a ser soprado para o rio e pede explicações à Câmara

O PAN de Famalicão solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal após receber um vídeo, gravado por um morador, onde se vê um funcionário a soprar plásticos para o Rio Pelhe, no recinto da feira semanal.

Segundo o partido, “todos estes plásticos vão seguir o percurso até ao mar, poluindo as margens do Pelhe, do Ave e as praias, e inclusive causando a morte por asfixia dos peixes e outros animais”.

O PAN defende uma estratégia local para a despoluição dos rios, com mais ecopontos, ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores municipais e comerciantes, e uma fiscalização adequada para evitar este tipo de situações.