Milhares de pais tiveram de ficar em casa esta quarta-feira para acompanhar os filhos, na sequência do encerramento das escolas devido à passagem da depressão Cláudia. As faltas são justificadas, mas o pagamento do dia de trabalho continua por esclarecer, avança o Jornal de Notícias (JN).

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A medida aplica-se aos pais que não tenham possibilidade de trabalhar em regime de teletrabalho e abrange creches, jardins de infância e escolas dos setores público e privado.

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Segundo o JN, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou que as ausências estão legalmente justificadas, mas não esclareceu se os trabalhadores terão direito à respetiva remuneração.