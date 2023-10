Escolas podem fechar esta sexta-feira: Há greve de professores

Um homem foi, ao início da tarde desta quarta-feira, atropelado por um automóvel.

O acidente aconteceu cerca das 12h00, nas proximidades do recinto da feira semanal, em plena Avenida José Manuel Marques.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão.