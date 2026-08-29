A Petroprix, marca que tem surgido entre as opções mais baratas para abastecer no país, está a preparar a abertura de um segundo posto no concelho de Famalicão.

Depois de ter chegado a Ribeirão no ano passado, a marca já está a construir uma nova gasolineira, junto à rotunda de acesso ao Grocenter, numa zona de fronteira entre as freguesias de Calendário, Vilarinho das Cambas e Esmeriz.

O novo espaço fica a pouco mais de dois quilómetros do posto de Ribeirão, localizado também na EN14.

O posto de abastecimento funcionará 24 horas por dia e ainda não foi comunicada a data para a abertura.