Esperio: Nem sempre o que parece é

As ações mundiais tiveram uma alta pontual na última sexta-feira, após novas expectativas otimistas de um ritmo mais lento de aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed). Alguma moderação nos dados de ganhos por hora dos EUA mostrou um superávit anual de 4,6% contra um valor revisado de 4,8% para novembro, em vez de sua estimativa preliminar de 5,1% há apenas um mês. O salário médio continuou a crescer 0,3% mensalmente. No entanto, uma tendência descendente geral na curva salarial, de mais de um ponto percentual total na primavera de 2022, está se a formando de maneira suave, mas segura, mantendo a esperança de uma atitude mais diplomática dos funcionários financeiros em relação aos consumidores e ao ambiente de negócios.

Ao mesmo tempo, um declínio de 1,8% nos pedidos de fábrica combinado com uma falha épica em todo o conjunto de indicadores não manufatureiros no mesmo dia contribuiu para um novo sopro de vida entre a comunidade de investidores. Quanto mais doente a economia se sentir, e quanto mais potencial for a demanda reprimida, maior a probabilidade de os principais bancos centrais puxarem as rédeas para aumentar o custo dos fundos emprestados, enquanto o mercado já considera os efeitos da própria recessão como precificados -no. Portanto, os futuros das taxas dos fundos do Fed dos EUA refletiram apressadamente uma possível queda dos níveis de pico para 2023 abaixo de 5%.

Um sentimento mais positivo pode simplesmente não compensar, já que o líder do Fed, Jerome Powell, assim como seus colegas votantes do comitê de mercado aberto dos EUA e do conselho governante do Banco Central Europeu (BCE), sugeriram repetidamente um período mais longo e agressivo aperto monetário, “até que o trabalho seja feito.” A este respeito, o provérbio inglês “between the cup and the lip a bit a bit may slip” pode colocar a situação atual em perspectiva, já que o mercado parece ter uma atitude ligeiramente cautelosa em relação a qualquer alta nos preços das ações. Portanto, o indicador amplo do S&P 500 perdeu quase alguns por cento em comparação com as máximas de segunda-feira, em torno de 3.950. Uma reversão para a área de 3.875 fez com que o Euro Stoxx 600 caísse 0,5%, apesar das melhores estimativas do produto interno bruto na UE.

Os analistas do Goldman Sachs não estão mais prevendo uma recessão formal na região para o próximo ano. O conceituado grupo financeiro prevê agora que a economia europeia cresça cerca de 0,6% em 2023 face à sua opinião anterior para uma possível contração de 0,1%. A produção industrial na França aumentou oficialmente 2,0% em relação ao mês anterior, acima dos 0,8% esperados pelos analistas da Bloomberg. Os investidores não têm certeza se números melhores seriam um cenário melhor para o futuro próximo, já que as estatísticas dão carta branca ao BCE para atingir a demanda do consumidor e a renda corporativa com condições financeiras adversas.

Os analistas do Esperio acreditam que é por isso que os mercados de ações ainda estão em baixa e estão em um curso em zigue-zague. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para quase 3,5%, o que levou a uma redistribuição dos fluxos de moeda do Greenback para o Euro, mas os investidores que antecipam problemas não pararam de buscar proteção no ouro, que disparou para US$ 1.875 a onça pela primeira vez em quase oito meses.

Alex Boltyan, senior analyst of Esperio company