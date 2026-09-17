Em Lordelo, Guimarães, está a ser preparado um espetáculo a favor do menino Salvador. Está marcado para o dia 10 de outubro, entre as 16 e a 01h, no parque de estacionamento da igreja. Participam diversos artistas, onde constam nomes como Jorge Pacheco, Maria João, Bento, Gonçalo Pitães, Matilde e Dj Thygo, além do rancho da vila. Não faltarão diversões para as crianças, com insufláveis e pinturas faciais. No local haverá, também, barraquinhas com petiscos e bebidas.

Entrada custa dois euros para adultos, um euro para crianças dos 6 aos 16 anos; até aos cinco anos é gratuito. Todas as verbas revertem para o Salvador.