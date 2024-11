Esquadra da PSP de Famalicão tem novo número de telefone

Secretário de Estado do Desporto na abertura do Famalicão Dança

O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, participa este sábado, na sessão de abertura da 10.ª edição do Famalicão Dança, no Pavilhão Municipal de Famalicão.

Recorde-se que este ano, a competição inclui o Campeonato do Mundo Juventude nas Dez Danças e a 6.ª prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva em Latinas e Standard.

O Famalicão Dança posicionou a cidade no mapa da Dança Desportiva, tanto no plano nacional, como internacional. Para a concretização deste evento de excelência, a Gindança conta com o apoio do Município de Famalicão e do Instituto Português do Desporto e Juventude, bem como com o patrocínio de empresas locais e regionais.