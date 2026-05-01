Esquema de droga nas redes sociais que passava por Famalicão termina com condenações até 9 anos

Os campeonatos na AF Braga caminham para o fim, mas ainda há várias decisões por tomar para algumas equipas; nomeadamente se a AD Ninense consegue segurar a liderança na série A, da divisão de honra; quem sairá campeão na série D da 1 ª divisão entre Ronfe e São Cosme, com as equipas separadas por apenas 1 ponto. O Serzedelo também entra nesta luta, pois tem 55 pontos, a quatro do líder.

Na divisão mais alta, o destino das equipas famalicenses, dificilmente mudará, com as formações do GD Joane e da AD Oliveirense, a ficarem em lugares tranquilos da tabela da pró nacional, estando respetivamente em 8 º lugar, com 44 pontos, e 9 º lugar, com 43 pontos, quando faltam apenas quatro jogos para jogar.

Na próxima jornada, mediante bons resultados, quer da formação de Sérgio Campos que recebe o Merelinense, quer do conjunto de Ricardo Martins frente ao Santiago Moscatelos, podem assegurar matematicamente a manutenção.

Na série A da divisão de honra, a AD Ninense procura segurar a preciosa vantagem de um ponto relativamente ao Forjães, quando apenas faltam 4 partidas para o final. A formação de Tiago Pinto, joga em Barcelos frente ao FC Roriz mais uma cartada importante na luta pela promoção e pelo troféu de campeão.

No que diz respeito, à divisão de honra, na série B, as equipas do município de Famalicão já se encontram com os destinos praticamente definidos para a próxima época, com a manutenção na mesma divisão, faltando apenas 4 jogos para as duas formações.

O conjunto de Emanuel Costa recebe uma equipa que ainda luta pelo 1 º lugar, o CCD Santa Eulália; já a formação de Nélson Carvalho, recebe o AC Gonça, que tenta fugir da zona de despromoção onde se encontra na 13 ª posição.

Na série D da 1.ª divisão, a luta promete continuar acesa até há última jornada entre as formações de Ronfe e São Cosme, encontram-se separadas apenas por 1 ponto, numa altura em que faltam apenas três jogos por disputar. O Serzedelo não está longe desta luta.

Na próxima jornada, a formação de Anísio Alves (Ronfe) desloca-se até Delães, que se encontra em nono lugar, com 26 pontos.

Já o conjunto orientado por Vítor Hugo (S. Cosme), desloca-se até Gondifelos, que se encontra no tranquilo quinto posto, com 38 pontos.

No que toca às outras equipas do Município de Famalicão, o Ribeirão dificilmente perde o quarto posto; na próxima jornada defronta o GD Fradelos, que se encontra logo abaixo com 38 pontos.

Já o GD Louro, está na 11 ª posição, com 16 pontos, dificilmente consegue subir de posição, podendo ainda dependendo dos resultados descer na tabela.

O Lousado recebe o Ruivanense com ambas as equipas já em fase de cumprir calendário, tentando apenas conseguir a melhor classificação possível.

Já o Calendário, está na última posição com apenas 4 pontos, mas não desce de divisão, devido a esta ser a última divisão da AF Braga. Nesta jornada defronta o GD Serzedelo.