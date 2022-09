Esquema de venda de perfumes é notícia falsa, avança o Comando Distrital da PSP

Nos dias 10 e 11 de setembro, realiza-se o Trail da Trofa, com provas para todas as idades, que traz algumas novidades. Organizado pela Associação Team Lantemil, conta com o apoio da Câmara Municipal da Trofa.

Assim, no dia 10 de setembro, decorre o Ponto Placa Trail Kids, às 14h00, no Monte S. Gens, podendo participar crianças e jovens com idades até aos 16 anos. No mesmo dia, o Litel Trail Sprint/Jovem, prova integrada no Circuito Nacional Trail Sprint e Trail Jovem, arranca às 15h30, com início no Monte de S. Gens e fim na Alameda da Estação na Trofa, podem participar nesta prova atletas com idade superior ou igual a 16 anos no dia do evento.

No domingo, às 8h00, o Ultra Trail Ageas Portugal/J Miranda Seguros sai para os trilhos e caminhos do Concelho da Trofa, com início ainda a definir e fim na Alameda da Estação na Trofa, para atletas com idade superior ou igual a 18 anos no dia do evento podem participar nesta prova.

Integrada no Circuito Nacional, o Era Trofa Trail parte às 9h00, com início no Monte de S. Gens e final na Alameda da Estação na Trofa; uma prova aberta a todos os atletas com idade superior ou igual a 18 anos no dia do evento.

Para as famílias, às 10h00, arranca na Alameda da Estação, a Caminhada Farmácia Trofense, podem inscrever-se na caminhada todos os interessados com idade superior ou igual a 6 anos desde que os menores sejam acompanhados do encarregado de educação ou declaração de responsabilidade assinada pelo encarregado de educação ou pais.

Todos os interessados em participar no trail, podem fazer a inscrição online: https://stopandgo.net/event/?id=807, o custo varia mediante a prova.