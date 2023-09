O mau tempo deverá continuar ao longo das próximas horas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos afetos à região do Minho vão continuar em aviso meteorológico amarelo devido à chuva e trovoada.

Estão previstos aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de granizo e trovoada.

O aviso deverá vigorar até às 18h00.