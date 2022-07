«Esta é a época para o Famalicão dar um passo a mais na Liga», acredita o capitão Riccieli

Pousada de Saramagos sonha com a reabilitação da zona ribeirinha do Rio Pele e com a criação de um novo parque de lazer.

Estes projetos foram analisados pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e pelo presidente da Junta de Freguesia, José Pereira, na visita do autarca à freguesia realizada esta terça-feira no âmbito da Presidência de Proximidade.

O local onde, neste momento, se encontra o parque de streetworkout, na avenida de Santa Justa, é o espaço para onde está a ser projetado o futuro parque de lazer de Pousada de Saramagos. Já a intenção de reabilitação da zona ribeirinha do Rio Pele, através da criação de corredor pedonal, insere-se na política municipal de valorização das margens ribeirinhas do concelho, contribuindo para a criação de novos espaços de lazer e para a valorização dos cursos de água naturais de Famalicão.

Como acontece no âmbito da Presidência de Proximidade, Mário Passos esteve à conversa com dezenas de representantes de associações e instituições locais, e cidadãos a título individual, no edifício da Junta de Freguesia.

A população da freguesia notou a falta de um equipamento que dê resposta às atividades desportivas e culturais desenvolvidas na freguesia, dado que os espaços existentes não são suficientes. Foi abordado o caso de uma escola primária que se encontra desativada, mas que está num terreno que também pertence à freguesia de Mogege.

Sobre estes assuntos, Mário Passos destacou que a Câmara Municipal irá apoiar na medida das possibilidades as ambições expostas, contudo, também realçou a importância da ação comunitária. «A união de esforços entre a comunidade local e a Junta e Câmara Municipal é essencial para cumprir objetivos», referiu, salientando que «cidadãos ativos são o motor de desenvolvimento de uma freguesia».

A Presidência de Proximidade faz uma paragem durante o mês de agosto, retomando em setembro, com as freguesias em falta.