Esta quinta-feira há nova greve

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.) convocou uma greve nacional da educação para esta quinta-feira, coincidindo com o dia em que será discutida no Parlamento a reforma laboral apresentada pelo Governo. O sindicato classifica o diploma como “um retrocesso demasiado grave”.

Além da greve, o S.TO.P. vai juntar-se à concentração organizada pela CGTP-IN em frente à Assembleia da República.

A paralisação não irá abranger as reuniões de avaliação final nem o exame nacional de Biologia e Geologia, que se mantêm assegurados.

O pacote laboral em discussão tem sido alvo de forte contestação por parte de vários sindicatos e já motivou duas greves gerais: uma em 11 de dezembro, convocada pela CGTP-IN e pela UGT, e outra em 3 de junho, promovida apenas pela CGTP-IN.

Entre os pontos mais contestados estão o alargamento dos contratos a prazo, as alterações às regras de dispensa para amamentação, o regresso do banco de horas individual e a não reintegração de trabalhadores despedidos de forma considerada ilegal.

Sem consenso na concertação social, o diploma segue agora para debate parlamentar na mesma data da paralisação.