Sociedade

Esta quinta-feira há nova greve

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.) convocou uma greve nacional da educação para esta quinta-feira, coincidindo com o dia em que será discutida no Parlamento a reforma laboral apresentada pelo Governo. O sindicato classifica o diploma como “um retrocesso demasiado grave”.

Além da greve, o S.TO.P. vai juntar-se à concentração organizada pela CGTP-IN em frente à Assembleia da República.

A paralisação não irá abranger as reuniões de avaliação final nem o exame nacional de Biologia e Geologia, que se mantêm assegurados.

O pacote laboral em discussão tem sido alvo de forte contestação por parte de vários sindicatos e já motivou duas greves gerais: uma em 11 de dezembro, convocada pela CGTP-IN e pela UGT, e outra em 3 de junho, promovida apenas pela CGTP-IN.

Entre os pontos mais contestados estão o alargamento dos contratos a prazo, as alterações às regras de dispensa para amamentação, o regresso do banco de horas individual e a não reintegração de trabalhadores despedidos de forma considerada ilegal.

Sem consenso na concertação social, o diploma segue agora para debate parlamentar na mesma data da paralisação.

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GNR alerta para burlas com cromos e cadernetas do Mundial

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a alertar para o crescimento de esquemas fraudulentos relacionados com o Mundial de Futebol 2026. Bilhetes, cromos e artigos de merchandising estão entre os principais alvos destas burlas.

As autoridades referem que os criminosos recorrem a páginas falsas, mensagens enganosas e lojas online que aparentam ser oficiais para convencer as vítimas a fornecer dados pessoais, bancários ou a realizar pagamentos.

Entre janeiro e maio deste ano foram registados mais de 13 mil domínios associados à FIFA, dos quais uma parte significativa apresenta sinais de atividade suspeita.

A GNR revela ainda que já recebeu seis denúncias relacionadas com a compra fraudulenta de cromos do Mundial e recomenda cuidados redobrados nas compras efetuadas através da internet e das redes sociais.

Investigadora de Famalicão envolvida em testes inovadores para combater o cancro

A famalicense Cláudia Vieira, investigadora e oncologista no IPO do Porto, integra a equipa médica que está a desenvolver uma inovadora injeção com potencial para eliminar tumores na região da cabeça e pescoço. Os resultados alcançados nas fases iniciais dos ensaios clínicos têm gerado expectativa na comunidade científica, abrindo caminho para uma nova abordagem no combate a este tipo de cancro.

A terceira fase dos ensaios clínicos deverá arrancar em breve e poderá incluir doentes portugueses. A participação dos pacientes será determinada através de um processo de seleção internacional, realizado por sorteio entre os candidatos elegíveis.

Em Portugal, cinco unidades hospitalares vão integrar esta etapa do estudo, contribuindo para avaliar a eficácia e segurança do tratamento num maior número de pessoas. Caso os resultados sejam positivos, esta investigação poderá representar um avanço significativo no tratamento do cancro da cabeça e pescoço.

Multas de trânsito vão passar a chegar a casa em poucos dias

As notificações de contraordenações rodoviárias vão começar a chegar mais depressa aos condutores a partir de 31 de agosto. A medida integra a nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – Visão Zero 2030.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária quer digitalizar totalmente o processo, reduzindo o tempo entre a infração e a comunicação da multa. A ideia é que as notificações sejam emitidas quase em tempo real, evitando atrasos e situações de prescrição.

Em declarações à RTP, o presidente da ANSR, Pedro Clemente, resumiu o objetivo: “Zero tolerância à prescrição e aos atrasos. Tudo o mais digital possível”.

Entre as novidades está o “auto digital”, que permite às autoridades registar as infrações no momento e enviá-las diretamente para o sistema. Também a fiscalização automática vai ser reforçada, com tecnologia capaz de detetar excesso de velocidade, manobras perigosas e falta de cinto de segurança.

A estratégia inclui ainda zonas com limite reduzido de 30 km/h e o agravamento das coimas para reincidentes. Está também previsto um novo Código da Estrada ainda este ano.

Combustíveis podem descer até 20 cêntimos já na próxima semana

Os preços dos combustíveis poderão baixar já na próxima semana. A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis prevê uma descida entre 15 e 20 cêntimos por litro, na sequência da recente queda do preço do petróleo nos mercados internacionais.

A associação explica que o valor final ainda depende de vários fatores, como os custos de refinação e de outros produtos utilizados na produção dos combustíveis. Ainda assim, a expectativa é de uma redução significativa nos preços praticados nos postos de abastecimento.

Governo reduz desconto no ISP e trava descida do gasóleo

A semana começou com alterações no preço dos combustíveis, mas a redução prevista para o gasóleo foi inferior ao esperado. O Governo decidiu rever o desconto aplicado ao Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), reduzindo o alívio fiscal que estava previsto.

Desta forma, o gasóleo ficou dois cêntimos mais barato por litro, em vez dos três cêntimos inicialmente apontados pelo mercado. Já a gasolina simples 95 registou uma subida de um cêntimo por litro.

CIDADE HOJE ultrapassa 43 milhões de visualizações em um mês e reforça liderança no digital

A CIDADE HOJE voltou a registar um desempenho muito expressivo nas redes sociais, ultrapassando os 43,2 milhões de visualizações no Facebook e Instagram nos últimos 30 dias (de 13 de maio a 13 de junho de 2026).

Estes resultados ganham ainda maior relevância num período marcado pela cobertura das Festas Antoninas, que teve um impacto significativo no alcance e envolvimento do público nas plataformas digitais.

O grande destaque vai para a emissão da noite das Marchas Antoninas, que foi transmitida em duas partes: uma primeira com a habitual reportagem de rua e uma segunda diretamente a partir dos Paços do Concelho, onde foram exibidas as atuações de cada uma das 10 marchas a concurso.

Nessa noite, milhares de pessoas ligaram-se em direto à CIDADE HOJE, tornando esta emissão a mais acompanhada por quem procurou seguir as marchas nas redes sociais. A transmissão destacou-se ainda pelo elevado nível de interação, sendo a CIDADE HOJE, uma vez mais, o órgão de comunicação social com a emissão das marchas mais vista e com mais interações nas redes sociais.

Em dados gerais, e ao longo do período em análise, no Facebook, a CIDADE HOJE registou 28,2 milhões de visualizações, mais de 3 milhões de utilizadores alcançados e 262,8 mil interações com conteúdos publicados, além de 320 mil visitas à página.

No Instagram, os resultados também foram muito positivos, com 15 milhões de visualizações, 1,1 milhão de contas alcançadas e 327,3 mil interações, mantendo uma forte capacidade de chegar a novos públicos e gerar envolvimento.

No total, Facebook e Instagram somaram mais de 590 mil interações, confirmando o forte impacto dos conteúdos publicados e a crescente ligação da audiência ao projeto.

A CIDADE HOJE agradece a todos os leitores e seguidores pela confiança e reforça o compromisso de continuar a apostar numa cobertura próxima e em tempo real dos principais acontecimentos da região.