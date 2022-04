Estádio Municipal cheio para o Famalicão x Estoril

Uma delegação da Malásia, chefiada pelo ministro do Ambiente, do estado de Penang, Mr.Phee Boon Poh, visitou, na manhã desta quarta feira, a Escola Profissional CIOR, tomando conhecimento de alguns projetos relacionados com a economia circular.

Integraram ainda a comitiva, o vereador do ambiente, Hélder Pereira, e alguns técnicos do município, nomeadamente dos departamentos do ambiente e das relações Internacionais/interculturalidade, bem como uma representante da Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.

Esta visita decorreu no âmbito do programa International Urban and Regional Cooperation (IURC), do qual o Município V. N. de Famalicão é parceiro com a cidade de George Town, com trabalho de cooperação a ser realizado pelos pelouros da Economia, Relações Internacionais e Ambiente, em matérias como o desenvolvimento sustentável, a economia circular e a proteção do ambiente.

Na CIOR a comitiva conheceu alguns projetos relacionados com a economia circular, nomeadamente o “Hospital dos Monstros” e “Máquina Trituradora de Plásticos”, desenvolvidos e enquadrados nos cursos de eletrónica, automação e comando e metalomecânica. «A educação ambiental e as suas boas práticas sempre estiveram presentes no projeto educativo da CIOR e na sua cultura organizacional, afirmou Paula Pereira, da direção da escola.