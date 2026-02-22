Estado investe 295 mil euros para melhorar N14 (Famalicão-Braga)

A melhoria das condições de segurança na EN14, no concelho de Vila Nova de Famalicão, vai avançar com a adjudicação de um projeto de execução no valor de 295 mil euros. O contrato foi celebrado entre a Infraestruturas de Portugal e a empresa Optimyzer – Optimização e Revisão de Soluções de Engenharia, Lda.

O troço em causa situa-se entre o quilómetro 29+800 e o 39+750 da EN14, atravessando Gavião, São Cosme, Cruz e a União de Freguesias de Arnoso. A intervenção estende-se ainda às freguesias de Tebosa e Priscos, já no concelho de Braga.

Segundo o caderno de encargos, consultado pelo O Minho, a empresa ficará responsável pela elaboração de todas as peças técnicas do projeto, incluindo levantamentos no terreno, análises de base, estudos geológico-geotécnicos e planeamento das operações necessárias à obra. Está igualmente prevista a definição de um plano de prevenção e gestão de resíduos, bem como a integração de normas de segurança e saúde.

Para além da fase de projeto, a empresa prestará apoio técnico durante o concurso da empreitada e acompanhará a execução dos trabalhos, garantindo esclarecimentos e correções sempre que necessário.