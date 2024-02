Este domingo: Aula de Zumba solidária para ajudar a pequena Lara

Em comunicado, a SAD do FC Famalicão manifesta a sua solidariedade com Chiquinho que foi alvo de palavras de teor racista no decorrer da partida deste sábado, em Faro. A situação, que aconteceu já na fase final do jogo, obrigou à paragem da partida, com o adepto responsável pelas palavras injuriosas a ser identificado pelas forças de segurança. O Famalicão não confunde “as gentes de Faro” com esta atitude que condena.

Leia o comunicado:

“O Futebol Clube Famalicão – Futebol SAD demonstra a sua solidariedade com o jogador Chiquinho, visado por um adepto com conteúdos racistas e xenófobos no jogo com o Sporting Clube Farense, realizado este sábado.

Não confundimos as gentes de Faro e os adeptos do SC Farense com um adepto que, tendo em conta o referido comportamento, não demonstra saber estar na sociedade e, por via disso, não merece lugar num qualquer espetáculo desportivo.

Seremos voz ativa para que este adepto – tal como outros que adotem este tipo de atitudes e comportamentos – não seja parte integrante do nosso futebol.

Por uma sociedade igualitária, sem raças, credos ou religiões. Onde todos somos iguais e tratados de forma igual. Para que casos como este não se voltem a repetir.

Como clube, estamos e estaremos sempre na vanguarda da erradicação de um problema que não deveria existir. Para que todos possamos contribuir para um mundo em que todos sejamos tratamos como deveríamos ser: de forma igual e justa.

Não há lugar para o racismo nem xenofobia. No futebol, na sociedade.

Não ao Racismo”.