A campanha de adoção de árvores regressa já amanhã, domingo, 22 de novembro, à Praça-Mercado, em Famalicão. A iniciativa decorre entre as 09h00 e as 12h00 e está aberta a toda a comunidade.

Cada famalicense pode adotar até três exemplares. Estarão disponíveis 3 mil árvores e arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas.

A ação integra a estratégia municipal de promoção da biodiversidade e de incentivo a um estilo de vida mais sustentável.

O Município promove o projeto “100 mil árvores para 2030”, com o qual reafirma o compromisso com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais.