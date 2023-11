A atleta famalicense sagrou-se, este domingo, vice-campeã nacional Corta Mato, escalão sub 23.

Ana Marinho alcançou este resultado no decurso do Campeonato Nacional de Corta Mato Longo, que decorreu em Amora, no Seixal.

A atleta joanense representa o S. Salvador do Campo, formação do concelho de Santo Tirso.