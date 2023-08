Este domingo há folclore no centro de Famalicão

Famalicão recebe esta quinta-feira, 10 de agosto, um concerto inserido na programação do Porto Pianofest – Festival Internacional de Música do Porto. A Fundação Cupertino de Miranda será o palco onde jovens pianistas vão exibir o seu talento, num concerto que tem início pelas 18h00 e entrada livre.

O Porto Pianofest apresenta em concerto alguns dos mais destacados participantes das Residências Artísticas e do programa de Masterclasses desta edição do festival, jovens pianistas estrangeiros que, apesar da sua juventude, já têm carreiras notáveis no âmbito da música, e que se deslocaram a Portugal exclusivamente para participar no festival.

Fundado em 2016 pelo pianista famalicense radicado em Nova Iorque, Nuno Marques, e pela pianista-compositora americana, Mariel Mayz, o Porto Pianofest é um evento de dez dias, à volta da melhor música, arte e cultura, que arrancou no passado dia 1 de agosto. Com a sua base no Porto, conta com apresentações em Nova York, Washington DC e Vila Nova de Famalicão. Esta é a terceira vez que o festival colabora com a autarquia famalicense.