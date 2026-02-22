Estragos no carro por buracos? Saiba o que fazer

Um buraco na estrada pode ser suficiente para causar danos significativos numa viatura. Pneus furados, jantes empenadas ou problemas na suspensão são algumas das situações mais frequentes, sobretudo quando não existe sinalização adequada.

Perante estes casos, o condutor pode pedir o reembolso das despesas à entidade responsável pela manutenção da via. Para isso, é fundamental reunir provas que demonstrem a ocorrência.

Entre os principais passos a seguir estão:

• Fotografar o buraco na estrada e os danos provocados no veículo.

• Chamar a PSP ou a GNR ao local para elaborarem o auto de notícia.

• Guardar todos os documentos e comprovativos relacionados com a reparação.

• Apresentar um requerimento à entidade responsável (Câmara Municipal, concessionária ou Infraestruturas de Portugal).

Apesar de não ser obrigatório, o auto de notícia (pago pelo condutor) é, na prática, essencial para sustentar o pedido de indemnização, sobretudo quando dirigido a uma autarquia.

Depois de feita a participação, a entidade pode realizar uma peritagem ou solicitar um orçamento. O pagamento poderá ser feito diretamente à oficina ou através de reembolso ao proprietário da viatura.