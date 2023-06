Estudantes famalicenses que viajavam no autocarro que ardeu na A4 perderam a bagagem no incêndio

A apresentação oficial da candidatura de Vila Nova de Famalicão a Cidade Europeia do Desporto 2025 decorre na tarde deste domingo, a partir das 15h30, na Praça da Cidadania, junto à Estação Rodoviária.

O momento conta com a presença de centenas de atletas das 200 associações desportivas do concelho, representativos de 78 modalidades, do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e do presidente da Associação das Cidades Europeias do Desporto, Nuno Santos.

Numa primeira reação a esta candidatura, Mário Passos assume que «somos uma cidade verdadeiramente desportiva. Em Famalicão, o desporto é sinónimo de multiplicidade, competição, lazer, integração, saúde, qualidade de vida e igualdade. Apresentamos a candidatura de Famalicão a Cidade Europeia do Desporto cientes do pleno reconhecimento em obter tal distinção», acredita o autarca.